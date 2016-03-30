Медиатека сервисов
Медиатека сервисов — это место, где мы собираем полезные материалы по применению интернет-сервисов и приложений на уроках. Эти инструменты помогают сделать процесс обучения более эффективным, технологичным и современным.
Все материалы предоставлены экспертами Центра «Снейл», методистами и педагогами, применяющими сервисы в своей работе. Статья о каждом из сервисов содержит:
— описание
— алгоритм или инструкцию по работе
— возможности и рекомендации по применению в обучении
Изучайте сервисы, применяйте их в своей работе!
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Создание ментальных карт
Название сервиса: Mindomo
Описание: сервис для создания ментальных карт
Язык: русский
Название сервиса: Mind42
Описание: сервис для создания ментальных карт
Язык: английский
Название сервиса: SpiderScribe
Описание: сервис для создания карт знаний
Язык: английский
Создание online-презентаций
Название сервиса: Emaze
Описание: сервис для создания онлайн-презентаций
Язык: русский
Название сервиса: LittleBirdTales
Описание: сервис представление творческих работ
Язык: английский
Создание лент времени
Название сервиса: Timetoast
Описание: сервис для создания ленты времени
Язык: английский
Название сервиса: Timeline JS
Описание: сервис для создания ленты времени
Язык: английский
Создание инфографики
Название сервиса: Easel.ly
Описание: сервис для создания онлайн-инфографики
Язык: английский
Создание интерактивных плакатов
Название сервиса: Thinglink
Описание: сервис для создания интерактивных иллюстраций
Язык: английский
Название сервиса: Mapwing
Описание: сервис для создания интерактивных изображений (виртуальная экскурсия)
Язык: английский
Название сервиса: ArcGIS Online
Описание: облачный сервис, позволяющий публиковать, хранить и использовать интерактивные карты, а также создавать на их основе визуальные истории
Язык: русский
Создание виртуальных досок
Название сервиса: WikiWall
Описание: сервис для совместного создания Wiki-газеты
Язык: русский
Название сервиса: Popplet
Описание: сервис для создания карт знаний и генерирования идей
Язык: английский
Название сервиса: Pinterest
Описание: сервис для создания тематических подборок
Язык: русский
Название сервиса: Evernote
Описание: сервис для создания, упорядочивания и хранения заметок
Язык: русский
Создание кроссвордов
Название сервиса: Фабрика кроссвордов
Описание: сервис по созданию кроссвордов
Язык: русский
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Интерактивные задания-тренажеры
Название сервиса: Kahoot
Описание: сервис для создания мобильных опросов
Язык: английский
Название сервиса: LearningApps
Описание: сервис для создания интерактивных заданий-тренажеров
Язык: русский
Название сервиса: Movenote
Описание: платный сервис для создания видеолекций
Язык: английский
Название сервиса: EduCanon
Описание: сервис для создания интерактивного видео с вопросами и заданиями
Язык: английский
Название сервиса: EDpuzzle
Описание: сервис для создания видеофрагментов с аудио и текстовыми заметками, вопросами и заданиями
Язык: английский
Название сервиса: mQlicker
Описание: сервис, с помощью которого можно создавать тесты и опросы
Язык: английский
Название сервиса: Quizalize
Описание: сервис для создания опросов и викторин
Язык: английский
Название сервиса: Triventy
Описание: сервис для создания опросов и викторин
Язык: русский
Название сервиса: Quizizz
Описание: сервис для создания опросов и викторин
Язык: английский
Название сервиса: Wizer.Me
Описание: инструмент для создания интерактивных рабочих листов
Язык: английский
Название сервиса: Vizia
Описание: сервис для быстрого добавления опросов к видеосюжетам в режиме «одного окна»
Язык: английский
Мультимедиа
Название сервиса: Blabberize
Описание: сервис для создания говорящих картинок
Язык: английский
Название сервиса: TED-Ed
Описание: образовательный ресурс, содержащий короткие фильмы
Язык: английский
Название сервиса: Vialogues
Описание: сервис для организации коллективного обсуждения видео
Язык: английский
Название сервиса: UtellStory
Описание: онлайн-сервис для создания цифровых историй на основе изображений, аудио и видео
Язык: английский
Название сервиса: StoryMap JS
Описание: сервис для создания интерактивной карты на основе текста, изображений, аудио и видео
Язык: английский
Название сервиса: Hapyak
Описание: платный онлайн-сервис для создания интерактивного видео
Язык: английский
Название сервиса: Moovly
Описание: англоязычный сервис для создания анимированных видеопрезентаций с элементами скрайбинга
Язык: английский