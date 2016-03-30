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Медиатека сервисов

 

 

Медиатека сервисов — это место, где мы собираем полезные материалы по применению интернет-сервисов и приложений на уроках. Эти инструменты помогают сделать процесс обучения более эффективным, технологичным и современным. 

Все материалы предоставлены экспертами Центра «Снейл», методистами и педагогами, применяющими сервисы в своей работе. Статья о каждом из сервисов содержит:

  — описание

  — алгоритм или инструкцию по работе

  — возможности и рекомендации по применению в обучении

Изучайте сервисы, применяйте их в своей работе!

 

 

Создание ментальных карт

Название сервиса: Mindomo

Описание: сервис для создания ментальных карт

Язык: русский

 

Название сервиса: Mind42

Описание: сервис для создания ментальных карт

Язык: английский

 

Название сервиса: SpiderScribe

Описание: сервис для создания карт знаний

Язык: английский

 

Создание online-презентаций

Название сервиса: Emaze

Описание: сервис для создания онлайн-презентаций

Язык: русский 

 

Название сервиса: LittleBirdTales

Описание: сервис представление творческих работ

Язык: английский

 

Создание лент времени

Название сервиса: Timetoast

Описание: сервис для создания ленты времени

Язык: английский

 

Название сервиса: Timeline JS

Описание: сервис для создания ленты времени

Язык: английский

 

Создание инфографики

Название сервиса: Easel.ly

Описание: сервис для создания онлайн-инфографики

Язык: английский

 

Создание интерактивных плакатов

Название сервиса: Thinglink

Описание: сервис для создания интерактивных иллюстраций

Язык: английский

 

Название сервиса: Mapwing

Описание: сервис для создания интерактивных изображений (виртуальная экскурсия)

Язык: английский

 

Название сервиса: ArcGIS Online

Описание: облачный сервис, позволяющий публиковать, хранить и использовать интерактивные карты, а также создавать на их основе визуальные истории

Язык: русский

 

Создание виртуальных досок

Название сервиса: WikiWall

Описание: сервис для совместного создания Wiki-газеты

Язык: русский

 

Название сервиса: Popplet

Описание: сервис для создания карт знаний и генерирования идей

Язык: английский

 

Название сервиса: Pinterest

Описание: сервис для создания тематических подборок

Язык: русский

 

Название сервиса: Evernote

Описание: сервис для создания, упорядочивания и хранения заметок

Язык: русский

 

Создание кроссвордов

Название сервиса: Фабрика кроссвордов

Описание: сервис по созданию кроссвордов

Язык: русский

Интерактивные задания-тренажеры

Название сервиса: Kahoot 

Описание: сервис для создания мобильных опросов

Язык: английский

 

Название сервиса: LearningApps

Описание: сервис для создания интерактивных заданий-тренажеров

Язык: русский

 

Название сервиса: Movenote

Описание: платный сервис для создания видеолекций

Язык: английский

 

Название сервиса: EduCanon

Описание: сервис для создания интерактивного видео с вопросами и заданиями

Язык: английский

 

Название сервиса: EDpuzzle

Описание: сервис для создания видеофрагментов с аудио и текстовыми заметками, вопросами и заданиями

Язык: английский

 

Название сервиса: mQlicker

Описание: сервис, с помощью которого можно создавать тесты и опросы

Язык: английский

 

Название сервиса: Quizalize

Описание: сервис для создания опросов и викторин

Язык: английский

 

Название сервиса: Triventy

Описание: сервис для создания опросов и викторин

Язык: русский

 

Название сервиса: Quizizz

Описание: сервис для создания опросов и викторин

Язык: английский

 

Название сервиса: Wizer.Me

Описание: инструмент для создания интерактивных рабочих листов

Язык: английский

 

Название сервиса: Vizia

Описание: сервис для быстрого добавления опросов к видеосюжетам в режиме «одного окна»

Язык: английский

 

Мультимедиа

Название сервиса: Blabberize

Описание: сервис для создания говорящих картинок

Язык: английский

 

Название сервиса: TED-Ed

Описание: образовательный ресурс, содержащий короткие фильмы

Язык: английский

 

Название сервиса: Vialogues

Описание: сервис для организации коллективного обсуждения видео

Язык: английский

 

Название сервиса: UtellStory

Описание: онлайн-сервис для создания цифровых историй на основе изображений, аудио и видео

Язык: английский

 

Название сервиса: StoryMap JS

Описание: сервис для создания интерактивной карты на основе текста, изображений, аудио и видео

Язык: английский

 

Название сервиса: Hapyak 

Описание: платный онлайн-сервис для создания интерактивного видео

Язык: английский

 

Название сервиса: Moovly

Описание: англоязычный сервис для создания анимированных видеопрезентаций с элементами скрайбинга

Язык: английский

 

 

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