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Медиатека

Медиатека сервисов

Медиатека сервисов — это место, где мы собираем полезные материалы по применению интернет-сервисов и приложений на уроках. Эти инструменты помогают сделать процесс обучения более эффективным, технологичным и современным.

Все материалы предоставлены экспертами Центра «Снейл», методистами и педагогами, применяющими сервисы в своей работе. Статья о каждом из сервисов содержит:

— описание

— алгоритм или инструкцию по работе

— возможности и рекомендации по применению в обучении

Изучайте сервисы, применяйте их в своей работе!

Создание ментальных карт Название сервиса: Mindomo Описание: сервис для создания ментальных карт Язык: русский Название сервиса: Mind42 Описание: сервис для создания ментальных карт Язык: английский Название сервиса: SpiderScribe Описание: сервис для создания карт знаний Язык: английский Создание online-презентаций Название сервиса: Emaze Описание: сервис для создания онлайн-презентаций Язык: русский Название сервиса: LittleBirdTales Описание: сервис представление творческих работ Язык: английский Создание лент времени Название сервиса: Timetoast Описание: сервис для создания ленты времени Язык: английский Название сервиса: Timeline JS Описание: сервис для создания ленты времени Язык: английский Создание инфографики Название сервиса: Easel.ly Описание: сервис для создания онлайн-инфографики Язык: английский Создание интерактивных плакатов Название сервиса: Thinglink Описание: сервис для создания интерактивных иллюстраций Язык: английский Название сервиса: Mapwing Описание: сервис для создания интерактивных изображений (виртуальная экскурсия) Язык: английский Название сервиса: ArcGIS Online Описание: облачный сервис, позволяющий публиковать, хранить и использовать интерактивные карты, а также создавать на их основе визуальные истории Язык: русский Создание виртуальных досок Название сервиса: WikiWall Описание: сервис для совместного создания Wiki-газеты Язык: русский Название сервиса: Popplet Описание: сервис для создания карт знаний и генерирования идей Язык: английский Название сервиса: Pinterest Описание: сервис для создания тематических подборок Язык: русский Название сервиса: Evernote Описание: сервис для создания, упорядочивания и хранения заметок Язык: русский Создание кроссвордов Название сервиса: Фабрика кроссвордов Описание: сервис по созданию кроссвордов Язык: русский Интерактивные задания-тренажеры Название сервиса: Kahoot Описание: сервис для создания мобильных опросов Язык: английский Название сервиса: LearningApps Описание: сервис для создания интерактивных заданий-тренажеров Язык: русский Название сервиса: Movenote Описание: платный сервис для создания видеолекций Язык: английский Название сервиса: EduCanon Описание: сервис для создания интерактивного видео с вопросами и заданиями Язык: английский Название сервиса: EDpuzzle Описание: сервис для создания видеофрагментов с аудио и текстовыми заметками, вопросами и заданиями Язык: английский Название сервиса: mQlicker Описание: сервис, с помощью которого можно создавать тесты и опросы Язык: английский Название сервиса: Quizalize Описание: сервис для создания опросов и викторин Язык: английский Название сервиса: Triventy Описание: сервис для создания опросов и викторин Язык: русский Название сервиса: Quizizz Описание: сервис для создания опросов и викторин Язык: английский Название сервиса: Wizer.Me Описание: инструмент для создания интерактивных рабочих листов Язык: английский Название сервиса: Vizia Описание: сервис для быстрого добавления опросов к видеосюжетам в режиме «одного окна» Язык: английский Мультимедиа Название сервиса: Blabberize Описание: сервис для создания говорящих картинок Язык: английский Название сервиса: TED-Ed Описание: образовательный ресурс, содержащий короткие фильмы Язык: английский Название сервиса: Vialogues Описание: сервис для организации коллективного обсуждения видео Язык: английский Название сервиса: UtellStory Описание: онлайн-сервис для создания цифровых историй на основе изображений, аудио и видео Язык: английский Название сервиса: StoryMap JS Описание: сервис для создания интерактивной карты на основе текста, изображений, аудио и видео Язык: английский Название сервиса: Hapyak Описание: платный онлайн-сервис для создания интерактивного видео Язык: английский Название сервиса: Moovly Описание: англоязычный сервис для создания анимированных видеопрезентаций с элементами скрайбинга Язык: английский